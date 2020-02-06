Москва, , 06:14 — REGNUM Шесть лет колонии общего режима получил экс-сотрудник МВД за попытку совершения развратных действий в отношении 11-летней школьницы. Приговор вынесен Головинским судом Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел еще в сентябре 2018 года в Москве. Преступник подкараулил девочку и зашел с ней в лифт, а затем снял штаны. Школьница не растерялась и ударила мужчину самокатом в область паха, после чего выбежала из лифта.

Правоохранительные органы исследовали записи видеокамер и смогли разыскать злоумышленника.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января в Челябинске педофила напал на двух школьниц в подъезде жилого дома.

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