Белвью, США, , 06:12 — REGNUM Valve выпустила обзор, посвящённый итогам 2019 года. Он был опубликован 6 февраля в блоге компании на сайте Steamcommunity.

Общее число активных пользователей за месяц выросло до 95 млн, в мастерскую Steam за год было загружено 4,3 млн модулей. Администрация сервиса также сообщила, что за последние два месяца 2019 года 3,7 миллиона геймеров использовали функцию Remote Play, а 2,3 миллиона — Remote Play Together. Также стоит особо отметить следующий факт: пользователи Steam наиграли в 2019 году около 21 млрд часов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 2 февраля 2020 года Steam побил собственный рекорд по количеству активных геймеров, одновременно пользующихся сервисом. Их число выросло до 18,8 млн человек.

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