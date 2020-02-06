Москва, , 06:12 — REGNUM В четверг, 6 февраля, в Москве будет облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха −4… −2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 7 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица, −12… −10 °С.

Скорость западного (ночью — северо-западного, северного) ветра составит 5−10 м/с, на порывах до 15−17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей в столице введён жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −7… −2 °С днём и −15… −10 °С ночью.

В пятницу, 7 февраля, днём в столице ожидается −9… −7 °С. По области −12… −7 °С. Ночью в регионе −18… −10 °С.