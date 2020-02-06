Токио, , 05:59 — REGNUM На борту круизного судна Diamond Princess, который находится у берегов Японии, нет граждан России с диагностированным заражением коронавирусом нового типа, сообщила 6 февраля пресс-служба российского посольства в Японии на официальной странице в Facebook.

«На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что с гражданами России продолжается комплексная работа, направленная на оказание им необходимого содействия.

Ранее министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что на борту Diamond Princess находятся двадцать человек с подтверждённым заражением вирусом 2019-nCoV.

Читайте также: ЧП на судне в Японии: среди заразившихся коронавирусом граждане пяти стран

Читайте ранее в этом сюжете: На круизном судне у берегов Японии коронавирус обнаружили ещё у 10 человек