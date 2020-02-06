Абакан, , 05:51 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета и МВД 5 февраля проводят в министерстве образования Хакасии обыски по делу о хищениях средств нацпроектов. Об этом сообщает источник местных массмедиа в министерстве.

«Поводом для проведения следственных действий стали сразу три уголовных дела, возбужденных по факту хищения федеральных средств, выделенных на строительство детских садов в республике», — передаёт «Агентство информационных сообщений» со ссылкой на источник в минобре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о служебном подлоге при реализации национального проекта «Демография». Проверка показала, что под детсады в регионе были приобретены незавершённые объекты капитального строительства с готовностью от 20 до 50%. Недостроенные здания для детских садов обошлись в сумму более 95 млн рублей.

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