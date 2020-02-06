Тайбэй, , 05:46 — REGNUM Полный запрет на въезд с материкового Китая в связи с угрозой коронавируса нового типа ввела 6 февраля администрация Тайваня. Об этом сообщает агентство Кyodo.

Также, по данным агентства, на Тайвань был запрещён въезд для всех иностранцев, которые планировали прибыть на остров из специальных административных районов Китая — Гонконга и Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 6 февраля, число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 28 тысяч человек, умерли от него 562 человека (и один человек — в Гонконге). Число выздоровевших достигло 1 153 человек.

Ранее власти Тайваня официально подтвердили десятый случай заражения коронавирусом нового типа.

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