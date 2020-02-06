Благовещенск, , 06:05 — REGNUM Следком Приамурья возбудил уголовное дело в отношении двух активистов местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались в свои ряды привлечь несколько несовершеннолетних подростков.

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Санкция статьи 282.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетних лиц в деятельность экстремистской организации) грозит лишением свободы сроком на 8 лет. Ранее были задержаны и предстанут перед судом руководители региональной ячейки этой запрещённой организации, пишет РИА SM-News.

Причинами запрета данной религиозной организации стали неподчинение власти, отрицание государственности, неприятие иных вероисповеданий, отречение от семей и разрушение любых социальных связей вне секты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в суд передано дело экстремистской организации: мужчина и женщина, проживающие в городе Партизанск, являлись организаторами местной ячейки «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).