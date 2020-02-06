Новосибирск, , 05:13 — REGNUM На сайте новосибирского аэропорта «Толмачёво» размещена памятка для пассажиров в связи с распространением в мире коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат Tolmachevo.ru

«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской обращает особое внимание пассажиров и гостей аэропорта «Толмачёво» на необходимость соблюдения мер гигиены и профилактики в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Здесь же опубликована плакат с советами, как защитить себя от коронавируса.