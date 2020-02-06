Ухань, Китай, , 05:04 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае, зафиксировано 2987 новых подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Согласно данным Хубэйской комиссии здравоохранения, всего 1766 новых случаев заражения 52 смерти было зафиксировано в столице провинции городе Ухане. В городах Сяогань, Хуанган и Суйчжоу насчитывается 424, 162 и 128 новых случаев соответственно.

Из больниц за прошедшие сутки было выписано 113 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 19 665 случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии. Жертвами инфекции стали 549 человек, еще 3084 человека находятся в тяжелом состоянии.

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