Красноярск, , 05:01 — REGNUM В четверг, 6 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха −3… −1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным на 08:30 в Красноярске наблюдалось — 12 °C.

Ночью с 6 на 7 февраля ожидается до — 5 °C.

Скорость юго-западного, южного ветра — 2−4 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В пятницу, 7 февраля, в Красноярске ожидается −1… +1 °С днём. Ночью до — 5 °C.

В субботу, 8 февраля, в Красноярске потеплеет до +2 °C днём и до — 1 °C ночью.