Владивосток, , 05:59 — REGNUM Массовая проверка водителей на трезвость пройдёт в Приморье: сотрудники госавтоинспекции в течение трёх дней будут проводить профилактическое мероприятие по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.

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Вместе с сообщением о самом мероприятии, руководство ГИБДД пригласило к участию журналистов и блогеров — в целях информационного сопровождения и поддержания открытости проводимых действий.

В январе ГИБДД уже проводило двухдневный рейд, в результате которого к административной ответственности было привлечено 56 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 37 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Среди подвергнутых наказанию оказались 5 водителей, которые привлекались за езду в пьяном виде повторно — этим людям грозит уголовное преследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за четыре дня было задержано 256 нетрезвых водителей.