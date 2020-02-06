Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:54 — REGNUM В Новокузнецке вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Его судили за 14 краж в общественном транспорте, сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

Как уточнили в полиции, сообщения о карманных кражах стали поступать весной 2019 года. Похищали у пассажиров общественного транспорта дорогостоящие мобильные телефоны. Выяснилось, что потерпевшие, проживающие в разных районах города, садились в автобусы на одной и той же остановке. Жертвами были женщины, хранившие гаджеты в карманах верхней одежды. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.

Позже была установлена личность похитителя. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель, который за несколько недель до этого освободился из мест лишения свободы. Его задержали с поличным.

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему придётся возместить причиненный материальный ущерб.