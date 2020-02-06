Якутск, , 05:20 — REGNUM Неснижаемый запас медицинских масок в 1 млн штук создан в больницах Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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В медицинских организациях создан резерв в один миллион масок для того, чтобы наши медицинские работники, пациенты, которые находятся там, могли обеспечить свою безопасность», — сказала министр здравоохранения региона Елена Борисова.

По словам главы республиканского минздрава, контролем обеспечения масками аптек региона занимается Росздравнадзор — его подразделение в Якутии. Ведомство контролирует порядка 300 частных аптек. Ведомство контролирует ценовую политику, при том, что, как отметила министр, при существующем ажиотаже повышение цен возможно. Власти региона принимают меры к недопущению роста цен на маски.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ отмечают дефицит масок в аптеках Якутии. Глава региона Айсен Николаев призвал граждан не поддаваться панике в связи с коронавирусом в соседнем Китае.