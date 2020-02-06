Свободный, Амурская область, , 05:58 — REGNUM В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте уточнили, что причиной трагедии на железнодорожном перегоне между станциями Ледяная и Усть-Пера стали наушники, из-за которых 34-летний мужчина не услышал сигналы локомотива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать несчастного случая — идущий по железнодорожным путям мужчина попал под локомотив. Пострадавшего с множественными травмами и ушибами оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье пьяного мужчину, идущего по железнодорожному пути, сбил поезд, но пострадавший остался жив.