Благовещенск, , 05:57 — REGNUM В среду, 5 февраля, через временный транспортный коридор в Благовещенск из китайского города Хэйхэ вернулись 45 россиян и двое граждан КНР, имеющих вид на жительства в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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У одного из вернувшихся россиян в результате двойного тепловизионного контроля зафиксированы признаки респираторного заболевания, он госпитализирован и в настоящее время проходит всю положенную в таком случае диагностику. Все без исключения граждане, пересекшие границу, на ближайшие две недели будут помещены на карантин.

«По взаимным договоренностям с китайской стороной по отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 32 гражданина КНР», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв от коронавируса в Китае превысило 560 человек, при том, что более тысячи человек смогли преодолеть эту болезнь и выздороветь.