Прокопьевск, Кемеровская область, , 04:27 — REGNUM В Прокопьевске полицейские забрали из семьи двух несовершеннолетних детей. Как выяснилось, родители практически «забыли» про них, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ по Кузбассу.

О том, что двое девочек в возрасте 8 месяцев и полутора лет находятся в опасных для их жизни и здоровья условиях полицейским рассказали в детской поликлинике. Медработник, осуществлявшая патронаж малышей, рассказала о том, что в частном доме отсутствуют даже необходимых жилищно-бытовые условия.

В доме не убрано и холодно, отсутствуют уголь и дрова. У детей все признаки острой респираторной инфекции. Для младенца родители не покупали соответствующее возрасту питание и витамины.

«В результате сотрудниками полиции было принято решение об изъятии несовершеннолетних из семьи. В настоящее время они помещены в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

В отношении родителей были составлены административные протоколы за «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Наказание — штраф 500 рублей. У них есть три месяца, чтобы навести порядок в доме и создать необходимые условия.