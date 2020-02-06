Сеул, , 04:16 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлены в Южной Корее. Таким образом общее число заболевших в стране достигло 23 человек, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при южнокорейском минздраве.

Отмечается, что в трех новых случаях заражение новым вирусом произошло на территории Южной Кореи, четвертый заболевший является гражданином Китая. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Южной Корее первого пациента полностью излечили от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Его планируют выписать из Национального медицинского центра Сеула уже в ближайшее время.

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