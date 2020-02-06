Пекин, , 04:08 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено 3694 новых случая заражения коронавирусом и 73 смерти, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди умерших 70 человек — жители провинции Хубэй, один — города Тяньцзиня и один — житель провинции Хэйлунцзян. Еще 5328 случаев подозрения на заражение вирусом было выявлено за указанный отрезок времени.

Состояние 640 пациентов стало тяжелым 261 были выписаны из больниц по факту выздоровления. Всего в Поднебесной подтверждено 28 018 случаев заболевания новым коронавирусом, 563 человека умерли. Всего в тяжелом состоянии пребывают 3859 человек и еще 24 702 человека находятся под подозрением на заболевание.