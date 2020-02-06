Белогорск, Амурская область, , 05:53 — REGNUM В городе Белогорск Амурской области специальные службы проводят дезинфекцию общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Мероприятия выполняются в качестве превентивной меры из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Автобусы обрабатываются хлорсодержащим раствором перед выходом на линию, во время технических перерывов и по окончанию рабочей смены.

«Всего на маршрутах общественного транспорта города работают 34 единицы техники. Необходимость в ежедневной дезинфекции возникает не каждый год, но сейчас, когда вирусные заболевания особенно активны, это важно. Кроме того, транспорт проветривается», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах и детских садах Ростова-на-Дону из-за распространения инфекции ОРВИ запрещены массовые мероприятия.