Пекин, , 03:57 — REGNUM Китайские надзорные органы, цензурирующие интернет, наказали ряд вебсайтов и мобильных приложений, а также социальных сетей за распространение недостоверных сведений о вспышке нового коронавируса, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Киберпространственной администрации Китая (CAC), из магазина app store было удалено мобильное приложение, а также ряд видеороликов с местных видеохостингов, которые сеяли панику среди населения о масштабах эпидемии.

Руководство вебсайтов, включая Baidu, также были вызваны на предметный разговор с властями в связи с их неспособностью своевременно удалять незаконный контент, публикуемый пользователями. Некоторые сервисы были оштрафованы.