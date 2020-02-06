Москва, , 03:55 — REGNUM Сахалинская и Магаданская области, а также республика Коми, Чукотский автономный округ и Карелия попали в пятерку российских регионов, лидирующих по потреблению водки в 2019 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Так, в Сахалинской области в прошлом году потреблялось 12 литров водки на душу населения, а в Магаданской — 11,4 литров. Еще три российских субъекта — Республика Коми, Чукотский автономный округ и Карелия — имеют следующие показатели: 10,6, 10, и 9,6 литров соответственно.

Рейтинг создан согласно статистической информации Росалкогольрегулирования о продажах спиртного на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно ноябрьским данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной мира названа Литва.

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