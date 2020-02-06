Иокогама, Япония, , 03:50 — REGNUM Ещё десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, находящегося у берегов Японии, оказались инфицированы новым коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Новые заболевшие, по данным ведомства, также будут помещены в госпитали японской префектуры Канагава. Гражданство заболевших туристов не уточняется.

На борту круизного судна находятся около 3,7 тысяч человек из примерно пятидесяти стран. Среди них 24 гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, в число первых десяти человек, которые заразились новой коронавирусной инфекцией на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося у берегов Японии, входили граждане пяти государств: три гражданина Японии, три граждана КНР, два австралийца, один филиппинец, являющийся членом экипажа, и один американец. Все они в настоящее время находятся в госпиталях японской префектуры Канагава.

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