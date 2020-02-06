Хасанский район, , 05:52 — REGNUM В двух районах Приморья на карантин по гриппу и ОРВИ закрылись школы в посёлках Безверхово и Новый, а также несколько классов в школах посёлка Славянка.

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В поселке Славянка на карантинный режим перешли 13 классов школы №1. А учеников начальных классов в школе №1 и №2 Славянки из-за сезонной заболеваемости отправили на кратковременные каникулы, пишет ИА PrimaMedia. Также приостановлена деятельность творческих и спортивных кружков и секций.

«В 16 классах из 33 число заболевших гриппом и ОРВИ превысило пороговое значение, и ситуация с простудными заболеваниями продолжает ухудшаться. Поэтому школа до 16 февраля уходит на карантин, и на этой неделе совместно с Роспотребнадзором будет проведен весь комплекс необходимых мероприятий по дезинфекции всех помещений школы», — уточнил директор школы Михаил Скобенко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми районах Прикамья из-за эпидемии ОРВИ закрылись общеобразовательные школы.