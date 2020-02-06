Гонконг, Китай, , 03:23 — REGNUM Полиция Гонконга заявила о четырех случаях подрыва самодельных взрывных устройств и 15 случаев закладки муляжей взрывных устройств в январе текущего года, сообщает 5 февраля газета China Daily.

Как отметил старший суперинтендант Бюро по борьбе с организованной преступностью и «Триадами» Стив Ли Квай-ва во время пресс-брифинга, протестующие закладывают или используют взрывные устройства через день, что уже близко к понятию терроризма.

По его словам, все большее количество взрывных устройств обнаруживается в общественных местах и все большее число людей страдает от подрыва реальных бомб. Метод работы злоумышленников близок к тому, что используют террористы для своих атак.

Полиция арестовала шестерых подозреваемых — пятерых мужчин и одну женщину за подрыв бензиновых бомб. При этом, атакам подвергаются и полицейские участки. 29 января было подожжено Квай-Чунского отделение полиции, а 4 февраля — Мон-Конское. Одному из арестованных всего 17 лет. В его жилище было найдено еще 11 бензиновых бомб и материалов для их изготовления.