Пекин, , 03:08 — REGNUM Китайские железные дороги перевезли 27 992 тонны товаров для профилактики и борьбы с новым коронавирусом, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в компании China State Railway Group Co., Ltd., в число перевезенных грузов входит 7325 упаковок лицевых масок, 11 733 упаковок лекарств и диагностических реактивов, 6132 места оборудования и 8178 мест товаров жизнеобеспечения. Всего 110 582 места.

Отмечается при этом, что пассажирские поездки в стране упали 4 февраля на 89% относительно аналогичного дня 2019 года — до 1,24 млн. За 5 февраля ожидается 1,35 млн поездок, что на 88% ниже, чем годом ранее. 4 февраля у 482 пассажиров был выявлен жар.