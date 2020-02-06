Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Известный голливудский актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет в США, сообщил его сын актер Майкл Дуглас на своей странице в Facebook.

«С невероятной скорбью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас ушел из жизни в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой — актером из золотой эры кинематографа», — заявил он.

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в семье выходцев из Российской Империи. Начал свою кинокарьеру в 1946 году, дебютировав в картине «Странная любовь Марты Айверс». Мировую известность Дугласу принесла роль Спартака в одноименной ленте режиссера Стэнли Кубрика. За свою карьеру артист снялся в 90 фильмах.

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