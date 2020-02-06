Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что компания Microsoft в действительности конкурирует с Google и Amazon, а не с Sony. Об этом 6 февраля сообщил портал PC Gamer.

Он сказал, что в компании испытывают «огромное уважение» к Nintendo и Sony, однако в качестве основных конкурентов, с которыми придётся сталкиваться в будущем, Microsoft видит Amazon и Google.

«Это не является проявлением неуважения к Nintendo и Sony, но традиционные игровые компании несколько не на том уровне. Я думаю, они могли бы попытаться сделать что-то вроде Azure, но мы вложили десятки миллиардов долларов в облако за последние годы», — сказал Спенсер.

Напомним, в 2019 году Microsoft и Sony объявили о стратегическом партнерстве в области создания облачных технологий для игровых и потоковых сервисов. Тогда Фил Спенсер сказал, что в рамках этого соглашения Microsoft готова создавать кроссплатформенные проекты.

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