Владивосток, , 05:48 — REGNUM Торговые сети Владивостока на фоне возникшего ажиотажа на продукты питания из-за временного закрытия границы с Китаем, удерживают цены на овощи на доступном уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Специалисты министерства промышленности и торговли Приморья проводят ежедневные рейды, проверяя цены и ассортимент овощей в торговых сетях Владивостока: после восстановления поставок из Китая, огурцы и помидоры продаются по доступным ценам. В частности, огурцы сорта «Маша» стоят 220 рублей за килограмм, «Яни» — 210 рублей. В наличии есть и турецкие помидоры по 420 рублей за килограмм.

«Мы работаем с колес — утром привезли, к вечеру распродали. Основной поставщик овощей — уссурийская база «Дружба», заявки мы направляем каждый день, после открытия границы вчера была первая отгрузка овощей в магазин», — рассказала директор магазина «Фрэш-25» Юлия Титкова.

Как сообщало ИА REGNUM, фуры с китайскими овощами после открытия границы с КНР, двинулись на оптовые базы Приморья.