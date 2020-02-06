Вашингтон, , 02:41 — REGNUM В сети набирает популярность новый мем, связанный с малышом Йодой из сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney+. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1225170865312104448

Один из авторов издания объединил популярного в интернете персонажа с фотографией актёра Стива Бушеми. Издание отмечает, что его сотрудники ожидали получить нечто ужасное, однако, увидев результат, пришли к выводу, что даже со взглядом Бушеми малыш Йода по-прежнему остаётся достаточно «милым».

Стив Бушеми является популярным актёром среди пользователей, занимающихся созданием коллажей и видео в стиле deep fake («дипфейки» — видео, в котором лицо человека заменяется на лицо кого-то другого). В январе 2019 года в сеть выложили ролик с выступлениемДженнифер Лоуренс, в котором её лицо удачно заменили на лицо Бушеми.

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