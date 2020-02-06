Владивосток, , 05:27 — REGNUM В Хасанском районе Приморья спецназ ФСБ и следователи СУ СК России задержали начальника уголовного розыска районного ОМВД, подозреваемого в убийстве предпринимателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Источник агентства сообщил, что правоохранители также провели обыск в служебном кабинете силовика, в котором могли находиться незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. По версии следствия, подполковник полиции Роман Говоруха причастен к убийству местного предпринимателя и казачьего атамана посёлка Барабаш Игоря Богатырёва, которое произошло более двух месяцев назад.

К настоящему времени пресс-службы правоохранительных органов никак не прокомментировали происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском посёлке Барабаш неизвестные среди бела дня расстреляли поселкового казачьего атамана, который скончался на месте происшествия от полученных ранений. Уголовный розыск, который возглавлял Роман Говоруха, формулировал данные для оперативной ориентировки на возможных убийц.