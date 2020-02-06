Пекин, , 02:28 — REGNUM По данным на утро 6 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 27,4 тысячи человек, умерли от него 562 человека. Об этом 6 февраля сообщает портала «Ванъи».

В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 70 человек, общее число жертв достигло 549.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.

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