Синин, Китай, , 02:12 — REGNUM Буддийский монастырь Таэр в провинции Цинхай на северо-западе Китая отменил большое собрание, запланированное на февраль в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Собрание проводится ежегодно на Праздник фонарей, который в этом году выпал на 15 день первого лунного месяца или 8 февраля. Выставка «цветов топленого масла» — масла из молока яка, украшенного красочными минералами, привлекает обычно до 200 тыс. посетителей и паломников ежегодно.

Отметим, что в провинции Цинхай подтверждено уже 17 случаев заражения новым коронавирусом. Три пациента были выписаны из больницы после выздоровления.