Ухань, Китай, , 02:05 — REGNUM В эпицентре эпидемии нового коронавируса городе Ухане провинции Хубэй в центральной части Китая вирусом заразился новорожденный ребенок, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Заражение произошло через 30 часов после появления ребенка на свет 2 февраля. Таким образом младенец стал самым юным из всех заболевших инфекцией. Его мать также оказалась заражена коронавирусом, сообщили в Союзном госпитале при Медицинском колледже Тунцзи Научно-технологического университета Хуачжун.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские эксперты ранее предупреждали о возможности передачи инфекции от матери к ребенку при рождении, однако до сих пор подтвержденных случаев зафиксировано не было.

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