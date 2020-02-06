Ухань, Китай, , 02:27 — REGNUM По данным на утро 6 февраля в китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 70 человек, общее число жертв достигло 549. Об этом 6 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.

Количество инфицированных граждан в провинции за прошедшие сутки увеличилось на 2 987 человек и в превысило 19,6 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, По данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превысило 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек. Об этом 5 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. В китайской провинции Хубэй число жертв коронавируса тогда же увеличилось на 65 и достигло 479 человек.

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