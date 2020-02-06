Цзинань, Китай, , 01:54 — REGNUM Полиция провинции Шаньдун на востоке Китая начала расследование против заразившейся коронавирусом женщины, которая скрыла ее историю поездок, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Более 100 тесных контактов женщины было помещено под медицинское наблюдение, включая 68 медицинских работников, сообщили в бюро общественной безопасности города Вэйфан. Пациентка по фамилии Чжан получала лечение в местном госпитале в связи с симптомами кашля и головной болью 21 января. Коронавирус был выявлен у нее 2 февраля.

Во время диагностики женщина не сообщила врачам, что посещала город Бэнбу в соседней провинции Аньхой с 17 по 20 января, а также не сообщила, с кем имела тесные контакты в этом время. Полиция расследует дело в отношение женщины по обвинению в угрозе общественной безопасности.