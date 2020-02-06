Пекин, , 01:46 — REGNUM Пекин оборудовал тепловыми мониторами 35 станций метро для проверки температуры тела пассажиров на входе, сообщает 5 февраля газета Beijing Youth Daily.

В сравнении с ручными пирометрами и прочими инструментами, тепловые мониторы на входе в метро могут автоматически измерять температуру тела пассажиров, сокращая тем самым очереди при входе на станции метро.

По данным на 3 февраля аппараты для быстрого автоматизированного замера температуры тела были установлены на 35 людных станций метро, включая станции Пекинскую, Пекинскую западную и ряд переходных станций, сообщает издание.