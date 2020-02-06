Гуанчжоу, Китай, , 01:38 — REGNUM Полиция провинции Гуандун на юге Китая задержала 114 подозреваемых в телефонном и интернет мошенничестве на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Полиция раскрыла 334 случая мошенничества на сумму 3,96 млн юаней ($572,4 тыс.) с начала кампании против такого рода мошенничества, которая была запущена 27 января, сообщили в местном департаменте общественной безопасности.

Большинство случаев связано с продажей лицевых масок, в то время как имеет место и мошенничество в сфере благотворительности. Полиция раскрыла 200 тыс. телефонного и интернет-мошенничества, а также схватила 163 тыс. подозреваемых за прошедший год.