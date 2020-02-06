Ухань, Китай, , 01:32 — REGNUM В эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае городе Ухане создано 132 карантинных зоны на 12,5 тыс. коек, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Около 5425 человек в настоящее время находятся под карантином и медицинским наблюдением в городе Ухане, сообщил заместитель секретаря Уханьского муниципального комитета Компартии Уханя Ху Лишань во время пресс-конференции по профилактике и контролю за новым коронавирусом.

С 2 февраля Ухань начал безоговорочно госпитализировать всех заболевших коронавирусом и помещать всех, кто находится под подозрением на заражение под карантин для лечения. Карантинным мерам подвергаются также те, кто имел тесный контакт с заразившимися.