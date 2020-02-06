Ростов-на-Дону, , 01:22 — REGNUM Среди студентов Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону носителей коронавируса нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с появившейся в интернете информацией об инфицировании студентов ДГТУ коронавирусом, спешим сообщить, что она не соответствует действительности. Руководство вуза пристально следит за обстановкой. Ни один обучающийся, в том числе из Китая, коронавирусом не инфицирован», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что студенты донских вузов, вернувшихся после каникул из Китая, отправляют на двухнедельный карантин. Медики обследуют обувающихся на наличие коронавируса. Каникулы для студентов продлены до 2 марта.

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