Пекин, , 01:11 — REGNUM Власти Пекина опубликовали объявление о запрете обеденных собраний в рамках усиления мер профилактики и борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

В объявлении сказано, что операторам общественного питания и индивидуальным лицам запрещено организовывать и осуществлять какие-либо обеденные собрания, сообщил заместитель директора Пекинского муниципального бюро рыночного регулирования Чэнь Янькай во время пресс-конференции.

С теми, кто уже зарезервировал залы для проведения обедов или ужинов, операторы должны будут связаться как можно скорее и отменить заказ. Коллективные обеды в любой формы запрещены, пока эпидемия нового коронавируса не будет побеждена.

В настоящее время более 87 тыс. предприятий общественного питания насчитывается в Пекине, из ни 11,5 тыс. по-прежнему продолжают работу. Это порядка 13% от общего числа столичных заведений общественного питания.