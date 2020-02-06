Ухань, Китай, , 01:02 — REGNUM Первый временный госпиталь, переоборудованный из выставочного центра, начал принимать первых пациентов в городе Ухань — очаге эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Госпиталь может вместить до 1600 больных. Еще два общественных здания был также превращены в госпитали на 2800 коек суммарно. Они начали принимать пациентов со слабыми симптомами болезни поздним вечером 5 февраля.

Столкнувшись с трудной задачей лечения большого числа пациентов, власти Уханя предприняли меры по созданию новых медицинских учреждений на месте общественных площадок вроде выставочных центров, гимназий, спортивных центров. По данным на 3 февраля велись работы по переоборудования 13 таких мест.

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