Ростов-на-Дону, , 00:56 — REGNUM В Ростовской несколько десятков единиц коммунальной техники брошены на уборку трасс от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В настоящее время задействовано 43 машины. В случае необходимости количество спецтехники увеличат до 110 единиц.

«Особенно сильны осадки на федеральной автодороге А-280 Ростов — Таганрог, где работает 16 единиц дорожной техники. Ведётся уборка снега и обработка проезжей части противогололёдным составом. Дежурство на трассах ведётся в круглосуточном режиме», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного дождя. В областном центре введён режим повышенной готовности.

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