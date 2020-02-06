Буэнос-Айрес, , 00:41 — REGNUM Случай возможного заболевания коронавирусом в Буэнос-Айресе находится на контроле у аргентинских медиков, 5 февраля сообщает телеканал TN.

Под наблюдение попал адвокат, который неделю назад контактировал с гражданами КНР. Заразившийся попал в медучреждение с симптомами, схожими с гриппом и коронавирусом. Сейчас он изолирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля стало известно, что число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в США возросло, по данным местных властей, до 12 человек.

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