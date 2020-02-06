Вашингтон, , 00:20 — REGNUM Два самолета, на борту которых находится около 350 эвакуированных из китайского Уханя граждан США, приземлился на военной базе в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что самолеты приземлились на военно-воздушной базе Трэвис, расположенной между Сан-Франциско и Сакраменто. Один из них позднее вылетел на базу морской пехоты США в Сан-Диего после дозаправки.

Отмечается, что пассажиры этих самолетов будут помещены на 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным число заразившихся коронавирусом нового типа в США увеличилось до 12 человек. 5 февраля минздрав штата Висконсин подтвердил первый выявленный в штате случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В США растёт число заразившихся коронавирусом