Токио, , 00:04 — REGNUM В феврале 2020 года в игре Monster Hunter World: Iceborne появится новый монстр Rajang и кроссовер с Resident Evil 2 Remake. Об этом 5 февраля сообщил журнал PC Gamer.

По мнению автора статьи, этот кроссер станет лучшим ивентом (внутриигровым событием) в Monster Hunter World, поскольку он превратит помощника игрока в Тирана модели Т-103 (Mr. X) при сохранении анимации персонажа. Таким образом, те, кто хотел иметь в друзьях большего монстра, теперь смогут получить желаемое.

Monster Hunter World — это пятая игра во франшизе Monster Hunter, вышедшая 9 декабря 2017 года. Релиз дополнения Iceborne состоялся 9 января 2020 года.

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