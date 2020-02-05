Висконсин, США, , 23:52 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в США увеличилось до 12 человек. Об этом сообщило 5 февраля министерство здравоохранения штата Висконсин, где подтверждён новый случай заболевания.

Отмечается, что это первый пациент с коронавирусом на территории штата. Всего в Висконсине были обследованы десять пациентов со схожими симптомами. У семерых из них подозрения на коронавирус не подтвердились, ещё двое продолжают проходить обследование.

Напомним, по последним официальным данным, жертвами нового коронавируса стали уже около 500 человек, количество подтверждённых случаев заражения приблизилось к 25 тысячам.

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