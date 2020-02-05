Екатеринбург, , 23:57 — REGNUM В Свердловской области изучают вопрос о введении дифференцированных тарифов на вывоз мусора. Об этом заявил региональный министр ЖКХ Николай Смирнов, сообщает «Новый день».

По словам чиновника, в правительстве уже создана рабочая группа, которая изучает данный вопрос. Власти анализируют возможность дифференциации тарифов.

«Рассматривается вопрос о расчете в зависимости от того, сколько жителей проживает в населенном пункте», — сказал Смирнов.

Кроме того, чиновники планируют уделить внимание расчёту услуги для домохозяйств с печным отоплением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский полпред Николай Цуканов подверг критике проведение реформы обращения с ТКО в Свердловской области. В частности, население до сих пор плохо информировано о проводимой реформе, заявлял чиновник.

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