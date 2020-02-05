Киев, , 23:36 — REGNUM Карта из компьютерной игры была обнаружена в учебнике географии за 6-ой класс на Украине. Об этом 5 февраля сообщил соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Ошибка была найдена в учебнике, выпущенном издательством «Генеза» в 2014 году, авторами книги являются Валерий Пестушко и Анна Уварова.

Карта из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim опубликована на 36-й странице учебника в качестве иллюстрации к разделу «Земля на плане и карте». Здесь изображены глобус и карта провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль из игры, выпущенной Bethesda в 2011 году.

Отмечается, что учебник рекомендован Министерством образования и науки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем казусе, когда в украинский учебник по Всемирной истории за 10-й класс его автор поместил интернет-мем с голливудским актёром Киану Ривзом. Как заявил автор, он сделал это умышленно.

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