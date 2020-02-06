Тегеран, , 07:36 — REGNUM 5 февраля самолет, перевозивший иранских студентов из китайского города Уханя, приземлился в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

По словам официального представителя министерства дорог Исламской республики Иран (ИРИ), рейс Ухань-Тегеран, перевозивший студентов и иранцев, проживающих в Китае, приземлился в аэропорту Имама Хомейни в 5:40 утра. Чиновник также сообщил, что лётный экипаж и пассажиры будут находиться на карантине в течение двух недель, отметив, что врачи-специалисты ещё на борту провели тщательное обследование всех пассажиров.

Напомним, что в связи со вспышкой коронавируса 4 февраля власти Ирана отправили пассажирский самолет в Ухань (Китай), чтобы вернуть проживающих там иранских студентов домой. Согласно последним статистическим данным, вирус унес жизни 426 человек и уже поразил более 20 000.