Ижевск, , 22:37 — REGNUM В настоящее время стоимость медицинских масок в аптеках Удмуртии варьируется от 7 до 10 рублей. В управлении ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по республике открыта горячая телефонная линия для сбора информации о росте цен на медицинские изделия, также такие сообщения ведомство принимает по электронной почте, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Управление ведёт еженедельный мониторинг стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках на территории региона. При выявлении факта завышения цен будут применяться все меры, предусмотренные антимонопольным законодательством, заявил глава управления Евгений Капсудин.

Эпидситуация в республике в настоящее время стабильная, наблюдается небольшой сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ без превышения эпидпорога. Инфекционные отделения больниц Удмуртии готовы к приему пациентов с подозрением на коронавирус. Больные будут транспортироваться специальными бригадами скорой помощи и госпитализироваться в мельцеровские боксы инфекционных отделений. В республике имеется достаточный запас медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения инфекции. Случаев новой коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на доступности лекарственных препаратов для населения это не отразится. По мнению главы государства, у аптек, которые на фоне страха людей заразиться коронавирусом, завышают цены на медицинские маски, нужно отбирать лицензии. Путин призвал по каждой такой ситуации принимать соответствующие решения, «чтобы неповадно было в следующий раз».